Hasan’ın çiftliğine 3.5 milyonluk süsleme

Yeni Asır'ın İzmir'in son 10 yılda 106 milyon lirasını yuttuğunu ortaya çıkardığı Genel Müdür Hasan İkad yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza A.Ş'de akıllara durgunluk veren icraatlar yapılıyor.

BÜYÜK İSRAF

Yeni Asır'ın ulaştığı belgelere göre, Genel Müdür İkad, son 2 yılda sadece tekstil kiralama ve süsleme işi için 943 bin lira ödedi. İzmir merkezli Startan Organizasyon isimli firmaya 9 Mart 2021'deki ihalede süsleme hizmet alımı için 592 bin lira ödenirken 9 Mart 2021'deki ihalede aynı iş için ödenen miktar ise 350 bin lira oldu. İzmir'in gözde yerlerinde Asansör Restoran, Yasemin Kafe gibi birçok işletmesi bulunan Grand Plaza şirketinin son 3 yılda masa sandalye kiralama ve süsleme işi için ödediği para da dudak uçuklattı. Yapılan araştırmada, Grand Plaza'nın süsleme işini yaptırdığı aynı firmaya bu hizmet alımları için 6 ihalede toplam 3 milyon 561 bin lira ödediği anlaşıldı. 106 milyon lira zarar ettiği 10 yıl boyunca genel müdür olarak Hasan İkad yönetiminde olduğu için "Hasan'ın çiftliği" yakıştırması yapılan firmanın sadece masa sandalye kiralamaya bu kadar para harcaması, "israf" olarak değerlendirildi.





SERBEST PİYASAYLA UÇURUM VAR

YENİ Asır'ın yaptığı araştırmada aynı mekan için düğün töreni düzenleyen organizasyon firmalarının düğün kokteyller için kişi başı hafta içi 100, haftasonları için 150 lira 'başlangıç' fiyatı istediği ortaya çıktı. Serbest piyasa koşullarıyla hiçbir şekilde uyumlu olmayan ve bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturan söz konusu kişi başı 60 liralık fatura, "İşte Grand Plaza işte böyle zarar ediyor ve böyle İzmirlinin parasını yutuyor" dedirtmişti.





SEKRETER GÖKÇE'NİN DÜĞÜNÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI

GRAND Plaza A.Ş'nin 10 yılda kentin 106 milyon lirasını yuttuğunu ortaya koyan manşetinin ardından şirketin nasıl bu kadar büyük zararlar ettiğini gösteren önemli bir gelişme yaşanmıştı. Temiz İzmir Derneği'nin aynı zamanda Grand Plaza'nın yönetim kurulu üyesi de olan Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kız kardeşi Beyza Gökçe için bu şirkete bağlı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Haziran ayında yaptırdığı nikah ve düğün töreni için ödenen ücreti öğrenebilmek için CİMER'e yaptığı başvurular sonucunda şok bir fatura ortaya çıktı. Belediye tarafından açıklanan söz konusu faturaya göre, bu düğün töreni için düzenlenen 300 kişilik "limitsiz içkili" kokteyle sadece 18 bin lira fatura kesildi. Gökçe'nin annesi Şeyma Gökçe adına kesilen faturada 300 kişilik düğünün nasıl kişi başı 60 liraya verildiği soru işaretleri oluşturdu.



MURAT ŞENBAKLAVACI