  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hasan’ın çiftliğine 3.5 milyonluk süsleme

Hasan’ın çiftliğine 3.5 milyonluk süsleme

İzmirlilerin 106 milyonunu yutan Hasan İkad yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza, icraatlarıyla şaşırtıyor. Son 2 yıllık sürede sadece tekstil kiralama ve süsleme işi için 943 bin lira ödeyen şirketin masa sandalye kiralama ile birlikte toplam 3.5 milyon lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

Hasan’ın çiftliğine 3.5 milyonluk süsleme

27.8.2021

Yeni Asır'ın İzmir'in son 10 yılda 106 milyon lirasını yuttuğunu ortaya çıkardığı Genel Müdür Hasan İkad yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza A.Ş'de akıllara durgunluk veren icraatlar yapılıyor.

BÜYÜK İSRAF
Yeni Asır'ın ulaştığı belgelere göre, Genel Müdür İkad, son 2 yılda sadece tekstil kiralama ve süsleme işi için 943 bin lira ödedi. İzmir merkezli Startan Organizasyon isimli firmaya 9 Mart 2021'deki ihalede süsleme hizmet alımı için 592 bin lira ödenirken 9 Mart 2021'deki ihalede aynı iş için ödenen miktar ise 350 bin lira oldu. İzmir'in gözde yerlerinde Asansör Restoran, Yasemin Kafe gibi birçok işletmesi bulunan Grand Plaza şirketinin son 3 yılda masa sandalye kiralama ve süsleme işi için ödediği para da dudak uçuklattı. Yapılan araştırmada, Grand Plaza'nın süsleme işini yaptırdığı aynı firmaya bu hizmet alımları için 6 ihalede toplam 3 milyon 561 bin lira ödediği anlaşıldı. 106 milyon lira zarar ettiği 10 yıl boyunca genel müdür olarak Hasan İkad yönetiminde olduğu için "Hasan'ın çiftliği" yakıştırması yapılan firmanın sadece masa sandalye kiralamaya bu kadar para harcaması, "israf" olarak değerlendirildi.



SERBEST PİYASAYLA UÇURUM VAR
YENİ Asır'ın yaptığı araştırmada aynı mekan için düğün töreni düzenleyen organizasyon firmalarının düğün kokteyller için kişi başı hafta içi 100, haftasonları için 150 lira 'başlangıç' fiyatı istediği ortaya çıktı. Serbest piyasa koşullarıyla hiçbir şekilde uyumlu olmayan ve bu nedenle kafalarda soru işareti oluşturan söz konusu kişi başı 60 liralık fatura, "İşte Grand Plaza işte böyle zarar ediyor ve böyle İzmirlinin parasını yutuyor" dedirtmişti.



SEKRETER GÖKÇE'NİN DÜĞÜNÜ TARTIŞMA YARATMIŞTI
GRAND Plaza A.Ş'nin 10 yılda kentin 106 milyon lirasını yuttuğunu ortaya koyan manşetinin ardından şirketin nasıl bu kadar büyük zararlar ettiğini gösteren önemli bir gelişme yaşanmıştı. Temiz İzmir Derneği'nin aynı zamanda Grand Plaza'nın yönetim kurulu üyesi de olan Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kız kardeşi Beyza Gökçe için bu şirkete bağlı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Haziran ayında yaptırdığı nikah ve düğün töreni için ödenen ücreti öğrenebilmek için CİMER'e yaptığı başvurular sonucunda şok bir fatura ortaya çıktı. Belediye tarafından açıklanan söz konusu faturaya göre, bu düğün töreni için düzenlenen 300 kişilik "limitsiz içkili" kokteyle sadece 18 bin lira fatura kesildi. Gökçe'nin annesi Şeyma Gökçe adına kesilen faturada 300 kişilik düğünün nasıl kişi başı 60 liraya verildiği soru işaretleri oluşturdu.


MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hasan’ın çiftliğine 3.5 milyonluk süsleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.