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İzmir'de kamyonun çarptığı otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'den Aydın yönüne doğru hareket eden bir otomobil, 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarpması sonucu alev aldı. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de kamyonun çarptığı otomobil alev aldı! Ölü ve yaralılar var
AA

28.08.2021, 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 10:33

İzmir'den Aydın istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selahattin Tüneline girdiği sırada arkasından gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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