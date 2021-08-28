Mühürcü Mehmet kaçakçılığa terfi etti

İzmir Kemalpaşa'da "Balık baştan kokar" atasözünü hatırlatan gelişmeler yaşanıyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın eşinin üzerine yaptırdığı havuzlu villanın kaçak çıkıp imar barışından yararlanmak için aldığı yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin ardından, yardımcısı Mehmet Türkmen'in de 'kaçak yapı inşa ettiği' ortaya çıktı. Türkmen'in eşinin üzerine olan Ulucak'taki tesisin de kaçak olduğu belirlendi.



2017'DEN SONRA YAPILMIŞ

Ulucak Belediye Başkanlığı yaptığı 2003- 2004 yılları arasında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden izin alınarak beldelerinde kurulan fabrikaları kaçak oldukları gerekçesiyle mühürlemesiyle tanınan ve o dönem "Mühür Mehmet" diye haberlere konu olan Türkmen'in 'kaçakçı' çıkması büyük yankı uyandırdı. Türkmen ve eşinin de Karakayalı ve eşi gibi buradaki yapıyı imar barışının kapsadığı 2017 yılı ve öncesinde yaptığını beyan etmesine rağmen uydu görüntülerinde bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün söz konusu yapının 7 Ağustos 2018'den sonra yapıldığını belirlediği ve yapı kayıt belgesini iptal ettiği kaydedildi. Müdürlüğün, bu nedenle Türkmen'in eşi Esin Türkmen hakkında TCK'nın 206. maddesi çerçevesinde "kamu görevlisine yalan beyanda bulunmaktan" suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdığı da kaydedildi. Belgesi iptal edilen yapı ve bahçesinin bir lojistik firması tarafından işletildiği kaydedildi. Bu arada müdürlüğün kaymakamlık aracılığı ile belediyeye yazı yazarak kaçak yapının "bir an önce yıkılmasını" istediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı'nın tapuda "kirazlık" olarak kayıtlı olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bahçesine yaptığı havuzlu villanın kaçak olduğu haberlere konu olmuştu.





'KÜMES YAPACAĞIM' DEMİŞ

Yapılan şikayetler üzerine, alanın uydu görüntülerini inceleyen İl Müdürlüğü, Karakayalı ailesine ait villanın 2017 ve öncesindeki uydu görüntülerinde olmadığını 10 Kasım 2020 tarihi ve sonrasına ait uydu görüntülerinde yer aldığını tespit etti. Bunun üzerine söz konusu villaya verilen yapı kayıt belgesini iptal etti. "İlçedeki kaçak yapıları yıkacağım" şeklinde çıkışlara imza atan Karakayalı'nın kiraz bahçesine villa kondurabilmek için Tarım İl Müdürlüğü'ne eşi aracılığı ile "Tavuk kümesi, tarımsal depo ve bağ evi yapacağım" diyerek başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Rıdvan Karakayalı'nın eşi adına yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıkmıştı.



TÜRKMEN: DAVA AÇACAĞIM

BU arada Yeni Asır'ın görüştüğü Mehmet Türkmen, "Konuyla avukatım ilgileniyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilmiş, biz de gerekli işlemleri yapıyoruz, dava açacağız. Burasının 2017'de yapıldığına dair evraklarımız var" diye konuştu.



BAŞKANLIK YAPARKEN TESİSLERİ MÜHÜRLÜYORDU

MEHMET Türkmen, Ulucak Belediye Başkanı olduğu 2013 ve 2014 yıllarında Kemalpaşa'da KOSBİ'den ruhsat alan sanayi tesislerini mühürleyerek adından söz ettirmişti. Yeni Asır, Türkmen'in bu icraatlarını defalarca manşet yapmıştı. Türkmen, bu tesislerin belediyeden izin alması gerektiğini savunuyordu. Ayrıca Türkmen'in açtığı davalarla o dönem KOBSİ'nin tüzel kişiliği de iptal edilmişti.

Erhan GÜLENÇ