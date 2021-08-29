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Haberler İzmir Çeşme'de sıkı denetim! Tam 278 polis katıldı

Çeşme'de sıkı denetim! Tam 278 polis katıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 27-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, trafik kurallarını ihlal eden 224 araçla ilgili 140 bin 259 lira idari para cezası uygulandı, 6 araç trafikten men edildi. Vale, garson, güvenlik ve komilerden oluşan 649 işletme çalışanının GBT kontrolü yapıldı, kurallara uyulmadığı belirlenen 5 iş yeriyle ilgili tutanak tutuldu.

Çeşme’de sıkı denetim! Tam 278 polis katıldı
AA

29.08.2021, 15:48

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı Köyiçi, Alaçatı Port, Alaçatı Unıqe, Alaçatı Port Köprü altı, Ilıca girişi, Atatürk Bulvarı ve Alaçatı Çamlıkyol bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve ilçe polisinden oluşan 24 ekibin katıldığı uygulamada 28 amir ve 250 polis memuru görev yaptı.

Uygulamada 2 bin 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 1150 aracın sorgusu gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, yoklama kaçağı olan 27 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı.

Trafik kurallarını ihlal eden 224 araçla ilgili 140 bin 259 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 6 araç trafikten men edildi.

İŞLETMELER DE DENETLENDİ

Ekiplerce, 40 işletme denetlendi, vale, garson, güvenlik ve komilerden oluşan 649 işletme çalışanının GBT kontrolü yapıldı. Kurallara uyulmadığı belirlenen 5 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

İlçedeki uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve 5 fişek, 79 uyuşturucu hap, 37,59 gram esrar, 6,28 gram kokain ve 30,18 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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