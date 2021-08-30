Parka çağırdılar 8 kurşun sıktılar

İZMİR'İN Buca ilçesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından silahla ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın ve erkek, 21 yaşındaki Anıl Bahri Kocaman'ı telefonla arayarak, Fırat Mahallesi 647/7 Sokak'taki parka çağırdı. Parka gelen Kocaman ve daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kocaman'a silahla 8 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

OLAYI gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kocaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Kocaman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kocaman'ın telefonuna el koyan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.