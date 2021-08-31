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Haberler İzmir Park cinayetinde iki kişi aranıyor

Park cinayetinde iki kişi aranıyor

Park cinayetinde iki kişi aranıyor

31.8.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, 18 yaşından küçük kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi. Fırat Mahallesi'nde yaşayan Anıl Bahri Kocaman, önceki gün kendisini telefonla arayan 2 kişinin konuşma daveti üzerine 647/7 Sokak'taki parka gitti. Kocaman ile parkta bekleyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Kocaman'ın, arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük kızın durumu öğrenen yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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