Park cinayetinde iki kişi aranıyor

İZMİR'İN Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldürülmesiyle ilgili olarak, 18 yaşından küçük kız arkadaşının yakınları olduğu iddia edilen 2 kişinin arandığı belirtildi. Fırat Mahallesi'nde yaşayan Anıl Bahri Kocaman, önceki gün kendisini telefonla arayan 2 kişinin konuşma daveti üzerine 647/7 Sokak'taki parka gitti. Kocaman ile parkta bekleyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Kocaman'a tabancayla peş peşe 8 el ateş eden 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kocaman vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Kocaman'ın, arkadaşlık ettiği 18 yaşından küçük kızın durumu öğrenen yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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