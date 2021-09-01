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Haberler İzmir Anıl’ı, yeğenini taciz ettiği için öldürmüş

Anıl’ı, yeğenini taciz ettiği için öldürmüş

Anıl’ı, yeğenini taciz ettiği için öldürmüş

1.9.2021

İZMİR'İN Buca ilçesinde, Anıl Bahri Kocaman'ın (21) parkta tabancayla öldüren katil polise teslim oldu. Kocaman'ın 12 yaşındaki bir kıza tacizde bulunduğu ve bu yüzden küçük kızın amcasının komşularının oğlu olan Anıl Bahri Kocaman'ı öldürdüdüğü ortaya çıktı. Annesi ve babası ayrı olan küçük kıza amcasının baktığı ve taciz sonrası yaşadığı travma yüzünden küçük kızın sağlığının bozulduğu öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL

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