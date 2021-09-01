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Haberler İzmir İzmir’de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir’de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde, 21 yaşındaki gencin husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılması ve burada çıkar tartışmanın ardından tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İzmir’de parkta işlenen cinayetle ilgili 1 tutuklama
İHA

01.09.2021, 08:56

Olay, 29 Ağustos Pazar günü akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman (21), yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen kişiler tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı. Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından tabancayla açılan 8 el ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu.

Vücuduna isabet eden mermiler sonrası kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise olay yerinden yaya bir şekilde hızla kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansa alınarak Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK KIZIN YAKINLARI TARAFINDAN VURULMUŞ
Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı genişleten polis ekipleri, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğu ile arkadaşlık ettiği öne sürülen Anıl Bahri Kocaman'ın, durumu öğrenen kızın yakınları E.Ş. ve F.Y. tarafından konuşmak üzere parka çağrıldığı, parka giden Kocaman ve diğer iki kişi arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kocaman'a tabancayla 8 el ateş eden 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığını tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde olayın şüphelisi E.Ş., ve F.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Anıl Bahri Kocaman'ın kız arkadaşının yakını E.Ş.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.Ş. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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