Kirli ittifakla bilime ihanet

HDP'den CHP ve İYİ Parti'ye sık sık "Cesur olun. İttifakı artık açıktan konuşalım" çağrıları gelirken kirli ittifakın ilk "açık zirvesi" bugün İzmir'de gerçekleştiriliyor. Karaburun'da her yıl yapılan ve en son Diyarbakır'ın görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in omuz omuza konuşma yaptığı Karaburun Bilim Kongresi'yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

"Kapitalizmin salgınları ve bitmeyen kavga" başlığıyla 15'ncisi düzenlenecek olan kongre bu yıl Karaburun'da değil İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde belediyeye ait Alsancak'taki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak. Bugün başlayacak ve 4 gün sürecek kongrenin afişinde bile bilim değil taş atan eylemci figürleri yer aldı. Daha önce terör operasyonlarında gözaltına alınmış bazı isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı kongrede belediyede yaptığı HDP'li kadrolaşma nedeniyle tepki çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış konuşması yapacak.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ

Karaburun Bilim Kongresi Düzenleme Kurulu'ndan Özcan Gülhan ile Eğitim Sen 3 No'lu Şube Başkanı Ulaş Yasa'nın da açılışında konuşacağı etkinliğin önemli konuklarından biri ise, HDP Onursal Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü olacak. 2020'de Avusturya'nın önce Strasburg kentinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük eylemine katılan Kürkçü, kongrenin açılış oturumunda "Metabolik Uçurumun Eşiğinde: Enternasyonalizm veya Yokoluş" başlığıyla bir konuşma yapacak.

Kürkçü, 15 Eylül 2020'de Strousburg'taki eylemde örgüte yakın basın organlarının aktardığına göre, Öcalan için "Biz yoldaşımızın özgürlüğü için buradayız. HDP Öcalan'ın önerisiyle kuruldu. Eninde sonunda yoldaşımızı yanımıza alacağız. Bu sadece bir söz değil bunun gerçekliğini görmek için Rojava'ya bakın, Öcalan'ın neden özgür olması gerektiğini göreceksiniz. Öcalan'a özgürlük, halklara barış" diye konuşmuştu.

CHP-HDP İZMİR'DE ELELE

Kongrenin son günü olan 4 Eylül Cumartesi günü ise, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ve HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüsü Perihan Koca, "Türkiye siyasetinin mevcut durumu" başlıklı oturumda konuşacak. Başkanlığını KHK ile görevinden uzaklaştırılan akademisyen Erkin Başer'in yapacağı aynı oturumda ayrıca CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da bir konuşma yapacak. Geçtiğimiz yıl CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle HDP'nin teröristbaşı Öcalan'a destek sloganları atılan ve teröristler için saygı duruşunda bulunulan 4. Olağan Kongresi'ne katılan Aydoğdu, ayrıca "HDP ile ittifak yapmalıyız. Memleket için buna gerek var. Ortak vatanı böyle kuracağız" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı. HDP Milletvekillerinden Ömer Faruk Gergerlioğlu da kongrenin konuşmacılarından biri olacak.

PKK TERMİNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Etkinliğin programında yer alan ifadeler bile PKK terör örgütü terminolojisini andırırken hapishanedeki terör örgütü mensupları için "siyasi tutsak" ifadesi kullanılması dikkat çekti. Etkinlikte terör örgütü MLKP operasyonunda gözaltına alınan isimlerden biri olan ESP İl eski Başkanı Kerim Altınmakas ile Ali Haydar Keleş, "Pandemide tutsak olmak" konulu birer sunum yapacak.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANI KONUŞMA YAPACAK

Kongrede Büyükşehir çalışanı olan ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yöneticilerinden Yusuf Ekici de, "Afetler karşısında dirençli kentler nasıl planlanma(ma) lı. Deprem sonrası İzmir" başlıklı bir konuşma yapacak. Kongrenin son günü HDP İstanbul İl eski Başkanı Ayşe Erdem ve Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman da konuşacak.

HÜSEYİN KILIÇ