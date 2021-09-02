2,5 yılda yaptığını 4 dakikada anlattı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir televizyon programına katılarak kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Soyer'in programda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı 2,5 yıllık süre içerisinde hayata geçirdiği projeleri anlattığı kısmın sadece 4 dakika sürmesi dikkat çekti. Görevde geçirdiği 2,5 yıllık sürede yapılanları 2,5 dakikada özetlemek istediğini de ifade eden Soyer, bu süre zarfındaki konuşmasında metro tramvay inşaatları, alınan vapur ve otobüsler, devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, opera binası inşaatı, içme suyu hattı yenileme çalışmaları ve dere ıslahı gibi projelerden bahsetti. Programın genelinde İzmir'in kanayan yarası haline gelen körfez, kötü koku ve toplu ulaşım gibi sorunlardan konuşulmaması da dikkat çekti.

'BİZE TEK KURUŞ GELMEZ'

TUNÇ Soyer, Köy-Koop Birliği Başkanı olan eşi Neptün Soyer'e yönelik soruları da yanıtladı. "Kooperatif şirket değil, köylü kooperatifi. Ticari kuruluş değil. Bir para kazanılıyorsa, üyeler arasında paylaştırılır ya da yatırım yapılır. Benim eşim bunların üst birliği olan Köy Koop'un birlik başkanı. Benden daha çok çalışır köylerde, bununla da iftihar ediyorum. Bunlar, bu kooperatifler Tarım Bakanlığı'na bağlı. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önceden seçilmişti. Bu bir zenginleşme yaratmaz, benim eşim ne huzur hakkı, ne de pay alır. 10 yıldır gönüllü olarak orada çalışıyor. Bize 1 kuruş gelmez" açıklamasında bulundu.

TERCÜME İÇİN 295 BİN LİRA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü 9-11 Eylül'de düzenlenecek. Bu zirveyle ilgili ilginç bir ihale sonucu da göze çarptı. Zirvede simultane yapılacak tercüme hizmetinin alımı için ihale yapıldı. İhaleyi Mega Kongre ve Organizasyon Ticaret Ltd. şirketi kazandı. Firmaya bu iş için ödenecek tutar ise tam 295 bin lira. 3 günlük etkinlikte 295 bin liralık ne tercüme edileceği de merak konusu oldu. Öte yandan, zirvenin ulaşım ve konaklama hizmet alımı ihalesini de 689 bin liralık teklifle İsim Organizasyon Ltd. Şirketi kazandı.

■ ERHAN GÜLENÇ