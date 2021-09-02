Ajan papazın kilisesi ABD’liye satıldı

Türkiye'de yaşadığı dönemde terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildikten sonra ülkesi ABD'ye dönen din adamı Andrew Craig Brunson'un İzmir Alsancak'taki kilisesiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Brunson'un yargılanacağı duruşmadan 8 gün önce kilise cemaatinden Semra Çetin ve Elif Doğan tarafından satın alınan kilise, bu kez bir ABD'liye satıldı.

CEMAATTEN 2 KİŞİYDİ

ABD'li papaz Brunson'un, "20 yılı geçkin süredir Türkiye'de eşim Norine Brunson ile yaşadığım kentte anılarım var. Türkiye'yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim" diyerek gitmesinin ardından, kilisenin bulunduğu evin satıldığını Yeni Asır ortaya çıkarmıştı. Uzun yıllardır kilise olarak kullanılan ve tapu kayıtlarına göre 1262/17 ada parselde bulunan 90.50 metrekarelik kagir evin Semra Çetin (49) ile Elif Doğan (35) isimli iki kadın tarafından 270 bin dolar karşılığında Konak Tapu Müdürlüğü'nden emlakçılar aracılığıyla satıldığı öğrenilmişti.

BU KEZ AMERİKALI ALDI

Kiliseyi bir öğretim görevlisinden emlakçı vasıtasıyla satın alan Elif Doğan'ın sosyal medyadaki profil resminin de duruşmanın ardından apar topar Türkiye'yi terk eden Rahip Andrew Brunson olduğu gözden kaçmamıştı. Ayrıca kiliseyi satın alan Elif Doğan'ın Brunson'un eşi Norine ile birlikte resimlerinin olduğu da belirlenmişti. İki Türk kadının aldığı kilise, esrarengiz bir biçimde yine satış gördü. Bu kez kiliseyi satın alan kişinin Cameron Todd Wright isimli bir ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Konak Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen satış miktarının ise 1 milyon 620 bin lira olduğu belirlendi.

AVUKATLARI ORTAK ÇIKMIŞTI

KİLİSENİN sahiplerinden Elif Doğan, o dönem kendisinin de cemaatten olduğunu ve kilise faaliyetlerinin devam edeceğini belirtmişti. Semra Çetin ise bu konu ile ilgili açıklama yapmamıştı. Çetin'in avukatının ise aynı zamanda Papaz Brunson'un da avukatı olan İsmail Cem Halavurt olduğu ortaya çıkmıştı. Hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra İzmir Alsancak'ta bulunan Işılay Saygın Sokak'taki evine gelen Brunson'a ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de eşlik etmişti. Eve bir süre sonra Brunson'ın eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da gelmişti. Ardından Brunson çifti özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

FATİH ŞENDİL