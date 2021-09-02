Haberler İzmir Bergama'da keçi kurtarma operasyonu

Bergama'da keçi kurtarma operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi ve iki yavrusu, İzmir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

02.09.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 15:50