  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bergama'da keçi kurtarma operasyonu

Bergama'da keçi kurtarma operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi ve iki yavrusu, İzmir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

Bergama’da keçi kurtarma operasyonu

02.09.2021, 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021, 15:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Merkez Bölge 3.Posta Dağda Arama Kurtarma ekipleri, Kapıkaya köyündeki dağlık bölgede bulunan 35 metrelik uçurum kenarında, 2 yavrusuyla birlikte keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İtfaiye ekipleri, belirtilen adrese giderek mahsur kalan keçiyi kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. Bellerine halat bağlayan itfaiye personelleri, dağdan uçuruma indi.



Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Uçurum kenarında yavrularıyla birlikte mahsur kalan keçi, itfaiye personellerinin bölgeye inmesi ile uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Ekipler anne ve iki yavru keçiyi sahibine teslim etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama'da keçi kurtarma operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.