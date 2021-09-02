Depremzede konutlarının demirleri çalındı

İzmir Bayraklı'da 30 Ekim'de meydana gelen 6.6'lık depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ'nin başlattığı inşaatların balkon ve pencere korkuluklarını yapmak için Ankara'dan gelen demir ustası Şeref Acar'ın malzemeleri çalındı.

KABLOLARI DA GÖTÜRDÜLER

Hırsızların yakalanması için polise başvuran Acar, geçen hafta da şantiyeden bir elektrikçinin bakır kablolarının çalındığını belirterek, "Bu kadar vicdansızlığa pes. Devlet evini kaybedenlerin konutlarını bir an önce tamamlamaya çalışırken, hırsızlar inşaat malzemelerini çalarak işleri sekteye uğratıyor" dedi. Mansuroğlu mahallesi 258 Sokak'ta, depremzedeler için yapılan TOKİ inşaatına 8 gün önce Ankara'dan gelen 3 çocuk babası Şeref Acar'ın demirleri çalındı. Pazartesi akşamı, polise başvuran Acar, 700 liralık demirinin çalındığını ihbar etti. 8 gün önce de hırsızların bir elektrik firmasının 80 bin lira değerindeki bakır kablolarını çalmak istediğini söyleyen Acar, "Şantiye güvenliği ile 50 bin liralık malzemeyi kurtardık ama hırsızlar kaçtı. Ardından benim demirlerim çalındı. Bu vicdansızlık değil de nedir" dedi. TOKİ konutlarına dadanan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

■ METİN BURMALI