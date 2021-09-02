KÜLTÜRPARK değil VİRANPARK

İzmir'in kent hafızasında fuar denilince Kültürpark, Kültürpark denilince de hala fuar akıllara geliyor. İzmir Enternasyonel Fuarı yarın 90'ıncı kez kapılarını açmaya hazırlanırken, Kültürpark içinde kentin en önemli simgelerinden olan palmiye ve hurma ağaçları bakımsızlıktan bir bir ölüyor.

CEVAT ŞAKİR'E YAZIK OLDU

Palmiye ve hurma ağaçları kimselere hissettirilmeden tek tek kesilirken, kaderine terk edilen çam ağaçları da kuruyor. Kültürpark'ın yeşiline büyük katkısı olan ve 'Halikarnas Balıkçısı' diye bilinen ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın adının verildiği 'Cevat Şakir Bitkiliği'nin çorak hali de görenleri kahrediyor. 90'ıncı İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılmasına saatler kaldı ancak etrafını saran betonlaşmadan dolayı kentin vahası haline gelen Kültürpark'taki doğa katliamı İzmirlilerin yüreğini sızlatıyor. Yeni Asır, Kültürpark'taki içler acısı manzarayı ve kuruyan ağaçları tek tek görüntüledi. 1933'te Moskova'daki Gorki Parkı örnek alınarak yapılan Kültürpark'ın içinde, kentin en önemli simgelerinden olan palmiye ve hurma ağaçları, yetersiz ilaçlama yüzünden böceklenerek hastalandığı için tek tek kesildi.

BAKIMSIZLIK VE İLGİSİZLİK

Kültürpark'ta dolaşan vatandaşlar, 100'e yakın ağacın kesildiğini ya da kuruduğunu söyledi. Palmiye ve hurma ağaçlarının dışında bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden onlarca yıllık çam ağaçları da aynı akıbete uğradı. Budama adı altında bazı çam ağaçları dalları kesilerek kuşa çevrilirken, Kültürpark'ta ağaçların bu yolla kuruyup ölmeye terk edildiği öne sürüldü.

VATANDAS ISYAN ETTI

PARKIN kurucusu İzmir Belediye eski Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından, 'Halikarnas Balıkçısı' Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın da katkılarıyla Güney Amerika'dan Sibirya'ya, Avurupa'dan Uzak Doğu'ya kadar dünyanın dört bir yanından getirtilen ağaç ve zengin bitki örtüsü çeşitliliğinin her yıl azalması, görenleri üzüyor.

Kültürpark'ın Montrö girişinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin vefa borcunu ödemek için 2001'de Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın heykelinin dikilip, adının verildiği 'Cevat Şakir Kabağaçlı Bitkiliği'nin de çorak bir hale geldiği göze çarptı. Vatandaşlar, bakımsızlıktan eşine zor rastlanan bitkilerin ve çimlerin sararıp, kuruduğunu ifade etti.

METİN BURMALI