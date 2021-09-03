Cinayet gibi kazada 25 yıl hapis onandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Bürge Yolbilir'e (17) alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarpıp kaçan sürücü Bekir Karaaslan'a (26) 'Kasten öldürme' suçundan verilen emsal niteliğindeki 25 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından da onandı. Avukat Mehmet Bostancı, "Buna benzer olaylarda sürücüler artık 'kaza oldu' deyip kurtulamayacak. Bürge'nin ölümü ile sonuçlanan cinayet gibi kazalarda Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bu kararı caydırıcılık açısından çok önemli" dedi.

DURMADI, GAZA BASTI

Olay 27 Nisan 2019'da Gaziemir Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G'ye (17) yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Karabağlar'dan Gaziemir yönüne giden Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı otomobil çarptı. Durmak yerine gaza basan sürücü Karaaslan'ın 130 promile yakın alkollü olduğu ve kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürücü Bekir Karaaslan'a 'Çocuğa karşı işlenmiş kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olası kast indirimi nedeni ile ceza müebbete indirilirken, Bekir Karaaslan'a iyi halden toplamda 25 yıl hapis cezası verildi. Karar İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından da onandı ancak karar itiraz üzerine Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi itirazı değerlendirerek, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına, ceza miktarı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak sanığın tahliye talebinin de reddine karar verdi.

'CAYDIRICILIK AÇISINDAN ÖNEMLİ'

KARARIN benzer olaylar için emsal niteliği taşıdığına dikkat çeken Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, "Trafik kazalarına karışan sürücüler şimdiye kadar basit cezalarla kurtuluyordu. Bu kaza Bürge'nin ölümü ile sonuçlandı ama başka insanlara zarar gelmemesi için Yargıtay'ın da bu kararı onaylaması caydırıcılık ve emsal teşkil etmesi açısından önemli bir karar oldu. Olayın sadece bir trafik kazasından ibaret olmadığı, cinayet gibi bir kaza olduğu da onaylandı" dedi.

METİN BURMALI