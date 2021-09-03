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Haberler İzmir İftaiye eri çatıdan alevlerin içine düştü

İftaiye eri çatıdan alevlerin içine düştü

İftaiye eri çatıdan alevlerin içine düştü

3.9.2021

İZMİR'İN Tire ilçesi İpekçiler Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı eski karakol binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere İzmir İtfaiyesi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Alevlere ilk müdahale eden ekipte bulunan itfaiye erlerinden Barış Akkurt alevlere müdahale etmek için canını hiçe sayarak çatıya çıktı. Hasarlı çatının çökmesiyle bir anda yanan binanın içine düşen genç itfaiyeci cehennemi andıran alevlerin arasında kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
KOLLARI başta olmak üzere vücudunda ağır yanıklar oluşan Barış Akkurt, düştüğü yerden kendi çabasıyla kalkarak yanan binanın dışına çıkmayı başardı. Genç itfaiyeciye ilk müdahaleyi olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Akkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Uzun yıllardır atıl şekilde duran eski karakol binasındaki yangının ise çevrede yaşayan evsiz bir vatandaş tarafından çıkarılmış olabileceği iddia edildi.

■ NADİR UYSAL

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