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İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok davasında bir sanığa tahliye kararı

İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturmada, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 2 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi.

İzmir’deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok davasında bir sanığa tahliye kararı
AA

03.09.2021, 16:02

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 Eylül'de ilk duruşması yapılan Yılmaz Erbek Apartmanı B Bloğa ilişkin 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Müştekilerin ifadelerinin dinlendiği duruşmada verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık binanın fenni mesulü mimar N.B'nin tahliyesine, diğer tutuklu sanık yapı sahibi M.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkındaki ev hapsi ve imza şartlarının kaldırılması, yurt dışı çıkış yasaklarının devamını da kararlaştırdı.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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