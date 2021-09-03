Selim Yaşar korona virüs kurbanı

İzmir'in ve Türkiye'nin en büyük özel sektör kuruluşları arasında yer alan Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dubai'de yaşamını yitiren Selim Yaşar'ın kardeşi İdil Yiğitbaşı, ağabeyinin ölümü ile ilgili acı haberi telefonda aldıklarını ve cenazenin gerekli işlemler yapıldıktan sonra İzmir'e getirileceğini belirtti.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

Alınan bilgiye göre, İzmir'in en hayırsever ve başarılı iş insanlarından biri olan 3 çocuk babası Selim Yaşar, eşi Yasemin Yaşar ile birlikte Yaşar Holding'in Dubai'deki bulunan Peynir fabrikasına gitti. Eşiyle birlikte iş seyahatine 10 gün önce gittiği öğrenilen Selim Yaşar'ın Kovid-19 hastalığına yakalandığı öğrenildi. Hemen Dubai'deki özel bir hastaneye kaldırılan Yaşar fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Nefes zorluğu çeken Selim Yaşar'a makine desteği bağlandı. Ancak 5 gün kadar hastanede kalan Yaşar yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ÖZEL UÇAK AYARLANDI

Türk iş dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından çok sayıda iş insanı taziye mesajları yayınlarken, cenazenin alınması için holding yetkilileri ve aile fertleri Dubai'deki yetkililerle görüşmelere başladı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden iş insanı Selim Yaşar'ın getirilmesi için özel uçak ayarlanırken, Dubai'de Cuma günlerinin tatil olması sebebiyle bir kriz yaşandığı ve bu krizi aşmak için yetkililerden yardım istendiği belirtildi. Cenazenin gerekli işlemlerin yapılmasının ardından büyük ihtimalle hafta sonu getirileceği ve bir aksilik olmazsa İzmir'de Pazartesi günü cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

SON RÖPORTAJINDA 'İZMİR' VURGUSU

Yaşar Holding Yönetim kurulu Başkanı Selim Yaşar, verdiği son röportajında İzmir'in önemine vurgu yapmıştı. Buradaki açıklamasında İpekyolu'nun bitiş noktasının İzmir olduğunu hatırlatan Yaşar, "Deniz ve demiryolunun son noktası İzmir olabilir. Ege Bölgesi'nden Çin'e ihracat kapılarını açabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Selim Yaşar ayrıca Doğu Karadeniz'deki gaz rezervlerinin de Türkiye'yi küresel krizlerden koruyacak bir kalkan görevi yapacağını kaydetmişti.

ÇİFT BİONTECH AŞISI YAPILMIŞ

MUSTAFA Selim Yaşar'ın 10 gün kadar önce Dubai'ye gittiği ve daha önce çift doz Biontech aşısı olduğu öğrenildi. 65 yaşındaki Selim Yaşar'ın ölümü ile büyük şok yaşadıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, sadece Yaşar ailesi için değil Türkiye için çok büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Yıllardır tanıdığı Selim Yaşar'ın tam bir İzmir aşığı olduğunu ve İzmir'e katkı koymak için hep bir şeyler yapma isteğinin ve arzusunun olduğunu belirten rektör Dinçer, "Büyük bir iş insanını kaybettik. Onu yardımseverliği, hayırseverliği gizli ve en çok yapan biri olarak tanıdım hep. Kimsenin bilmediği gariban insanlara hep el verip yardımcı olan biriydi. Spordan sanata her kesim için bir şeyler yapmayı seven bir insandı. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT

1976 yılında Paris- Académie Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York - Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de başladı. 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenirken, ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi. Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi. 2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almaktadır. Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015'ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

PINAR MARKASINI BU GÜNLERE KADAR GETİRDİLER

TÜRKİYE'NİN ve İzmir'in en köklü şirketlerinden Yaşar Holding, bir çok yeniliğe imza atarken, Pınar gibi dev bir gıda markasını da bu günlere kadar getirmeyi başardı. Bunda Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar ile babası Selçuk Yaşar ve holding ile DYO boyalarının temelini atan dedesi Durmuş Yaşar'ın büyük payı vardı.

İZMİR YASTA

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER: İzmir'imizin değerli iş insanı, Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefatının üzüntüsü içindeyim. Mustafa Selim Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI KEREM ALİ SÜREKLİ: İzmir iş dünyasının önemli isimlerinden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefatını teessürle öğrendim. Mustafa Selim Yaşar'a Allah'tan rahmet; Yaşar Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR: Odamız Geçmiş Dönem Başkanlarından, ülkemize önemli değerler katmış YAŞAR

Holding'in kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici dostumuz Selim YAŞAR'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

EBSO: Ülkemizin önemli iş insanlarından, Odamızda 1992-2005 yılları arasında Meclis Üyeliği, 1993-1995 yılları arasında YK Başkanlığı ve 1995-1997 yılları arasında Meclis Başkanlığı yapan Mustafa Selim YAŞAR'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun.

EİB BAŞKANI JAK ESKİNAZİ: Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir iş dünyamızın duayen isimlerinden Mustafa Selim Yaşar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

ANADOLU GRUBU: Değerli iş insanı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İDUĞ: Türkiye'nin en büyük holdinglerinden olan İzmir'in yüz akı Yaşar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mustafa Selim Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın oğlu Mustafa Selim Yaşar'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

PINAR KARŞIYAKA: Hazırlık turnuvası için Karadağ'a gidecek Pınar Karşıyaka'mız, vefat eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar için, seyahat öncesinde başsağlığı pankartı açtı. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet, Yaşar ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

FATİH ŞENDİL