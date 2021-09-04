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Haberler İzmir Başkan Kılıç’tan Kuzey Irak GAZİSİNE VEFA ZİYARETİ

Başkan Kılıç’tan Kuzey Irak GAZİSİNE VEFA ZİYARETİ

Başkan Kılıç’tan Kuzey Irak GAZİSİNE VEFA ZİYARETİ

4.9.2021

GEÇEN yıl Kuzey Irak'ta gerçekleşen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda gazi olan 24 yaşındaki Özgür Bilmez, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın vefa ziyaretinde duygulu anlar yaşadı. Gazilerimizin vatan uğruna gösterdiği büyük fedakârlıkların sonsuza dek unutulmayacağını vurgulayan Başkan Kılıç, "Buca Belediyesi'nin kapıları size sonuna dek açık" dedi. Piyade Uzman Çavuş Özgür Bilmez, geçtiğimiz yıl eylül ayında teröristlerce döşenmiş patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış, sağ bacağı ampute edilmişti. Başkan Kılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilmez, "Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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