Bergama’da 20 bin kişi iş sahibi olacak

İzmir Bergama'da 2,4 milyon metrekarelik alana Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ) kurulması kararının Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından onaylanmasının ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruna sunulmasının ardından açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Hakan Koştu, kentin A'dan Z'ye kabuk değiştirdiğini söyledi. BASBAŞ'ın 20 bin kişiye istihdam sağlayacağına, Bergama, komşu ilçeleri ve Bakırçay'da işsizliğin sorun olmaktan çıkacağına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanı Koştu, "Büyük emekler neticesinde nihayetlendirdiğimiz yatırımımız ilçemize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Koştu, yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Projelerimiz ve BASBAŞ ile Bergama'mız değişip gelişeceği bir doğum sancısı içerisinde. Bergamalılar yeni vizyon projelerimizle yenilenmeyi görecek."