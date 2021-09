Duru’nun nefesi durmasın

İzmir'de yaşayan SMA hastası Duru Meriç için kritik bir noktaya gelindi. Tedavi parasının %60'ı toplandı, %80'e ulaştığında bir hayırsever geri kalanı tamamlama sözü verdi. Ama Duru'nun 550 gram kilo almaması gerekiyor. Beş yıldır SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Duru Meriç'in tedavisinin olabilmesi için 'Zolgensma gen tedavisi' olması gerekiyor. Tedavinin 13.5 kilonun altındaki çocuklara uygulanabilmesi nedeniyle kızına kilo aldırmamaya çalışan Özgün ve Özlem Meriç çifti, 1 milyon 840 bin euronun toplanabilmesi amacıyla açtıkları bağış hesabına destek istiyor.

VALİLİKTEN İZİN ALINDI

Gece gündüz tek duasının evladının sağlığına kavuşması için gerekli olan ilaç bedelinin karşılanması olduğunu dile getiren anne Özlem Meriç, "Duru 5 yaşında ve maalesef ki SMA Tip hastası. Biz evladımızı kaybetmemek için valilik izinli bir kampanyayı sürdürüyoruz. 4 ayrı hastaneden yasal olarak teklif aldık. Almanya, Dubai, Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tedavi için onay aldık. Tercihimiz Dubai. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda bu tedavi birçok hastanede yapılabiliyor. Kilo kriterine çok yaklaşmış olmanın tedirginliğini yaşyoruz. 13.5 kilograma kızımızın ağırlığının ulaşmaması lazım. Duru'nun sınıra ulaşmaması için 550 gram kaldı. Bu nedenle zaman zaman kızımızı aç yatırmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenlerle kampanyayı hızlandırmamız lazım"dedi.

TEDİRGİNLİK YAŞIYORLAR

Anne Meriç Duru ile ilgilenirken baba Özgün Meriç bir çağrı merkezinde çalışıyor. Baba Özgün Meriç, "İnsanın en büyük dileği yavrusunun kurtulması oluyor. Bir yanımızda umut bir yanımızda tedirginlik var. 1 milyon 840 bin euronun toplanabilmesi için başlattığımız kampanyada %60'a ulaştık. %80-85 toplanması halinde bir hayırsever üzerini tamamlayabileceğini söyledi. Kampanyanın hızlanması verilen sözlerin tutulması halinde mutlu sonuca ulaşırız diye düşünüyorum" diye konuştu. Kızının bu hastalıktan tedaviyle kurtulma şansının çok büyük olduğunu belirten Baba Meriç, "Hastaya bir serum veriliyor. Bu tedavinin güzel olan tarafı 1 defaya mahsus alınıyor olması. Spinraza'daki olay bunda mevcut değil. Spinraza ömür boyu devam eden bir tedavi süreci. Her dört ayda bir kriterleri karşılayarak, almamız gereken bir süreç. Hastaneye gidip skorlama yapmanız gereken, omurilikten sıvı alınarak yerine enjekte edilen bir tedavi yöntemi var. Ama ne yazık ki Spinraza bu hastalığa iyileştirici bir amaca yönelik devam etmiyor. Baskılayıcı bir şey sadece. Zolgensma ilacı ise yüzde 95 oranında başarısı olan bir tedavi. Tabii bunun da belirli kriterleri var. 13 buçuk kilo altına kadar yüzde 95 oranında bir iyileşme şansı gösteriyor. Klinik detaylar bunun sonucunu veriyor" dedi.



HER AKŞAM CANLI YAYIN YAPIYORLAR

Özlem ve Özgün Meriç çifti her gün akşam saatlerinde sosyal medyadan yayın yaparak kampanyasını sürdürüyor. Kampanyaya, Valilik izni ile açılan TR 31 0006 4000 0013 4032 2478 37 İş Bankası hesabına para yatırılarak veya Turkcell hatlar için DURU yazıp 1704'e mesaj atılarak destek verilebiliyor.