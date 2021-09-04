  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir’de iş yerinde çıkan yangın korkuttu! Aliağa'nın en işlek caddesinde...

İzmir’de iş yerinde çıkan yangın korkuttu! Aliağa'nın en işlek caddesinde...

İzmir’in Aliağa ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

İzmir’de iş yerinde çıkan yangın korkuttu! Aliağa’nın en işlek caddesinde...
İHA

04.09.2021, 10:13

Yangın, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Caddesinde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde işyerin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredeki esnaflar yaptı. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Esnafın anında müdahalesi ile ilçenin en işlek caddesinde çıkan yangında olası bir facianın önüne geçildi.



Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de iş yerinde çıkan yangın korkuttu! Aliağa'nın en işlek caddesinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.