İzmir’de iş yerinde çıkan yangın korkuttu! Aliağa’nın en işlek caddesinde...

Yangın, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Caddesinde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde işyerin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredeki esnaflar yaptı. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Esnafın anında müdahalesi ile ilçenin en işlek caddesinde çıkan yangında olası bir facianın önüne geçildi.





Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.