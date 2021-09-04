Lokantacı esnafı artık kapanma beklemiyor

İzmir Lokantacılar Esnaf Odası'nın kurucusu Adil Müftüoğlu'nun yanında çocuk yaşlardan itibaren yetişerek meslekte zirveye çıkan Alpay Okyay, yaklaşan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Dedesi Adil Müftüoğlu'nun adını taşıyan İzmir'in en köklü lokantalarından birini işleten Alpay Okyay, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Okyay, pandemide yeme içme sektörünün zor bir sınav verdiğini, yeni sezonda bir kapanma beklemediklerini ifade etti.

ODAYA HİZMETE HAZIRIM

Lokantacı esnafının sorunlarının çözümünde oda ile kamu kurumları arasında köprü görevini üstleneceğini ve haksız rekabete son vereceğini açıklayan Okyay, "İzmir'in en eski lokantası olmamız itibariyle meslekteki alt yapımız çok güçlü. Bu çevremi, meslektaşlarımın menfaati için kullanmak istiyorum. Mesleğimizin sorunlarını çözmek için başkanlık görevine talibim. En büyük avantajım gençliğim ve enerjim" diye konuştu. Oda seçimlerinin 2022 yılında yapılacağını vurgulayan Okyay, "Ben geçen dönemde başkanlığa adaydım. Çok büyük destek aldık ancak az farkla kaybettim. Ama yeniden aday olacağım. Çünkü ben mesleğimi çok seviyorum ve meslektaşlarıma hizmet etmek istiyorum. Lokantamızın üçüncü kuşağıyım. Cumhurbaşkanlığı ve valiliğin protokol yemeklerini yapıyorum. Lokantamız, bütün yerel yöneticiler, esnaf temsilcileri ve işadamlarının buluşma yeridir" dedi. Odanın kurucusu olduğunu hatırlatan Okyay, "Mesleğimizin sorunlarını çözeceğim. Adil Müftüoğlu'ndan aldığım bayrağı taşıyacağım" görüşünü dile getirdi. Pandeminin sıkıntılarını başarılı bir sınav vererek atlattıklarını dile getiren Okyay şöyle devam etti: "Artık yeni sezonda bir kapanma beklemiyoruz. Yoksa sektörümüz çok kan kaybeder. Aşı olmayanların lokanta ve restoranlara girememesi gibi tedbirler lazım."

SİCİL AFFI GETİRİLMELİ

Geçmiş dönem borçların da yapılandırılması gerektiğini dile getiren Oda Başkan adayı Okyay, "Artık sicil affı ile birlikte uygun krediler, daha makul bir yapılandırma bekliyoruz. Vadeler uzatılsın, taksit imkanı 6 yıla uzatılsın. Bu sayede esnaf ayakta kalabilir. Müdahale edilmezse sıkıntılı günler devam eder" dedi.



ÖNCELİKLE KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE EDECEĞİM

İZMİR'DE resmi olarak kayıtlara geçen 3 binden fazla lokanta olduğunu ancak bunun dışında çok fazla sayıda kayıt dışı yer bulunduğuna dikkat çeken Okyay, "Yeni yer açmayı zorlaştırmak lazım. Çünkü piyasa artık lokantaya doydu. Göreve geldiğimde ilk önce kayıt dışı ile mücadele edeceğim. En önemli sorunlarından biri haksız rekabet. Kayıt dışı yerler sağlıksız ve hileli malı ucuz fiyata sattıkları için halkın sağlığıyla oynuyor. Bu konuda tüm kurumlarla dirsek temasında olacağız. 3 liraya tavuk döner, 10 liraya tabldot veriyorlar. Çünkü hileli ürün kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN