Rıza bey apartmanı’nın mimarından ‘formalite’ itirafı

İZMİR'DE yıkıma neden olan 6.6'lık depremde 36 kişinin öldüğü Rıza Bey Apartmanı'nın sorumlularının yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mimar Ali Serdar Bayram, projeyi kendisinin çizmediğini, imzayı formalite amacıyla attığını söyledi. SEGBİS aracılığı ile ifadesi alınan Bayram, "Bu olayın meydana gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Neden cezaevinde olduğumu sorguluyorum. İnşaatın devam ettiği yıllarda İzmir'de bile değildim" diy savunma yaptı. Müşteki Mehmet Kaplan, depremde oğlunu ve eşini kaybettiğini belirterek, "Çöken binada kiracıydık. Deprem saatine kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2017'de taşındık. Binada çatlak görmedim. Makyaj yapılmış. Bize bina depreme dayanıksız bilgisi verilmedi. Birçok şeyden sonradan haberdar olduk. Sanıklardan şikayetçiyim. Ekonomik nedenlerle 36 kişi resmen ölüme gönderilmiş" dedi.