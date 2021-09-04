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Haberler İzmir Yakıtı bittiği için ittikleri kamyonete tanker çarptı: 2 yaralı

Yakıtı bittiği için ittikleri kamyonete tanker çarptı: 2 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için sürücü Zeki Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş'ın ittiği kamyonete tanker çarptı. Kazada, Zeki ve Nazlı Aktaş yaralandı.

Yakıtı bittiği için ittikleri kamyonete tanker çarptı: 2 yaralı
DHA

04.09.2021, 09:20

Kaza, saat 03.30 sıralarında Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında meydana geldi. Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonetin akaryakıtı bitti. Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi. Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı. Bu sırada, aynı yöne giden A.G. (53) yönetimindeki 35 KDY 60 plakalı tanker, kamyonete çarptı. Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tanker şoförü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Bu arada, hurdaya dönen kamyonetin kasasındaki üzerinde Konak Belediyesi yazan çöp konteynırı dikkat çekti.

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