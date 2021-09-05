Gaziemir’de CHP ikiye bölündü

İZMİR Gaziemir'de Yeşil Mahalle 1279 ada 6 parselde bulunan, 294 metrekarelik arazinin belediyeye ait olan 108 metrekaresinin satışına ilişkin önerge CHP'li meclis üyeleri arasında çatlak yarattı. Arsa sahibi, belediyeye ait olan hisseyi de almak için başvuruda bulunmuştu. Arazinin satılmayıp, kat karşılığı olarak işlem görmesi halinde belediyeye 55 metrekare 1 artı 1 daire verileceği belirtilirken, arsa sahibinin satış talebi Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Plan Bütçe komisyonlarına havale edilmişti.

BAYINDIRLIK ve İmar Komisyonu, arsanın kat karşılığı olarak kullanılması yönünde karar verirken, Plan Bütçe komisyonundan ise satış kararı çıkmıştı.

DOSYA, meclis öncesi CHP grup toplantısında gündeme geldi. İlçe Başkanı Kasım Özkan, arazinin akıbetini oylamaya sundu. CHP'li 9 meclis üyesi 'satılsın' yönünde oy kullanırken, 8 meclis üyesi ise 'kat karşılığı kullanılsın' oyu verdi. İddiaya göre, Özkan 9 oyla satılması yönünde karar aldığını tutanaklara işlettirmedi.

KONUYA ilişkin, 9 CHP'li meclis üyesi, AK Partili ve MHP'li meclis üyeleriyle birlikte "satılmasın" oyu kullandı. 13'e 10 oyla, arazinin kat karşılığı olarak kullanılmasına karar verildi. Özkan'ın, "Konu, imar konusu olduğu için, imar konusunda grup kararı alınamaz. Bu sebeple tutanağa yazılamaz" dediği ifade edildi.

■ ERTAN GÜRCANER