İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Danıştay şoku

Danıştay 1. Dairesi, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON A.Ş'ya ait asfalt plenti tesisinin imar ve çevre mevzuatına aykırı olarak çevre izin belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın geçici faaliyet belgesine istinaden usulsüz olarak çalıştırılmasına göz yumdukları iddiası ile yürütülen ön inceleme sonucu İçişleri Bakanlığı'nın 23 Temmuz 2019 tarihinde verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını bozdu.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda içlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanları Aziz Kocaoğlu, Yüksel Çakmur, mevcut genel sekreter Buğra Gökçe, eski genel sekreterler Pervin Şenel Genç, Raif Canbek, İrfan Akça'nın da bulunduğu 17 kişi hariç geriye kalan 124 kişi hakkında verilen 'soruşturmaya yer yoktur' kararını kaldırdı. Ardından da dosyayı gereğinin yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi

İDDİANAME HAZIRLANACAK

Danıştay'ın bozma kararı Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nde halen görev yapan çoğu bürokrat 124 kişide büyük şok etkisi yarattı. Savcılığın yürüteceği soruşturma doğrultusunda önümüzdeki günlerde soruşturma izni verilen 124 kişi hakkında iddianame hazırlanacak. Ardından yargılama süreci başlayacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

DANIŞTAY 1. Dairesi'nin bozma kararının ardından dosya tekrar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlatacak. Ardından da iddianame hazırlayacak. İddianamenin kabul edilmesi halinde haklarında 'soruşturmaya yer yoktur' kararı kaldırılan çoğu bürokrat ve eski yönetim kurulu üyesi 124 kişi hakkında TCK'nın ilgili maddesi uyarınca dava açılacak.

■ ERTAN GÜRCANER