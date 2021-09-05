İzmir’de 700 bin öğrenci sınıflarına kavuşuyor

TÜRKİYE genelinde Kovid-19 tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarın itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararı kapsamında İzmir'de 700 binden fazla öğrenci yeniden okullarına kavuşacak. Yaklaşık 53 bin öğretmenin bulunduğu kentte okullar öğrenciler için hummalı bir çalışmayla eğitime hazırlandı. Bu sayede öğrencilerin okul bahçesine girişinden itibaren salgınla mücadele kurallarına uygun hareket edilmesi amaçlanıyor.

MASKELER TEMİN EDİLDİ

Öğrencinin maskesinin olmaması ya da kullanılamaz halde bulunmasına karşı okullara maske temin edildi. Kullanılan maskelerin atılması için de uygun alanlara tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Öğrenci ve öğretmenlerin ellerini dezenfekte edebilmesi için geçen yıl olduğu gibi okul binası girişinde dezenfektan platformu yer alıyor. Okulda yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük gibi belirtiler görülen çocuklar karantina odasına alınacak. Velisine haber verilecek, öğrencinin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve durumunun takibi gerçekleştirilecek.

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

İzmir'de 13 rehberlik ve araştırma merkezi de salgın sonrası yüz yüze eğitime geçişte öğrenci, öğretmen ve veliler için psikolojik sağlamlığı güçlendirmeye yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları yürütecek.

FEDAKAR ÖĞRETMENLER

AYDIN Karpuzlu'nun Çobanhisa Mahallesi'ndeki Hakim Ahmet Akgün İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, fedakarlık örneği sergiledi. Yeni eğitim sezonu öncesi öğretmenler, öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görebilmesi için çalışma başlattı. Fedakar öğretmenler, ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona yıkadı. Öğrencilerin oturma düzenini sosyal mesafeye göre ayarlayan öğretmenler, koridorları da yıkayarak okulu baştan sonra pırıl pırıl yaptı. Toplam 46 öğrencinin eğitim gördüğü okulu temizleyerek eğitimdönemine hazır hale getiren öğretmenler, takdir topladı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI