Kalbine zıpkın saplanan balıkçı sağlığına kavuştu

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde hobi amaçlı balık avlayan Oğuzhan Sonugür (33), kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı. Sonugür, 112 ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 21 santimetre içeriye giren zıpkın, zorlu bir ameliyatın ardından çıkarıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, "Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için, göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın buraya gelmesi şans" dedi

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