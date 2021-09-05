  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kalbine zıpkın saplanan balıkçı sağlığına kavuştu

Kalbine zıpkın saplanan balıkçı sağlığına kavuştu

Kalbine zıpkın saplanan balıkçı sağlığına kavuştu

5.9.2021

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde hobi amaçlı balık avlayan Oğuzhan Sonugür (33), kazara elindeki zıpkını kalbine sapladı. Sonugür, 112 ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 21 santimetre içeriye giren zıpkın, zorlu bir ameliyatın ardından çıkarıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuğra Gençpınar, "Hasta bize geldiğinde zıpkının göğüs kafesinden kalbine doğru saplandığını gördük. Açık kalp ameliyatıyla zıpkını çıkardık. Akciğeri delerek girdiği için, göğüs cerrahisiyle birlikte akciğerde de onarım yapıldı. Çoğu merkezde bu tarz ameliyatlar yapılamadığı için hastanın buraya gelmesi şans" dedi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kalbine zıpkın saplanan balıkçı sağlığına kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.