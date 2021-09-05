Kazazedelerin başına su diye rakı döktüler

İzmir'in Tire ilçesinde 'yardımsever!' bir vatandaş, trafik kazasının şokunu yaşayan aile bireylerinin tepesinden aşağıya, içinde rakı bulunan 5 litrelik damacanayı boşalttı. İlginç olay, Turgut Özal çevre yolunda yaşandı. Otomobiliyle seyir halinde bulunan Veysel Aksoy, aracının lastiği patlayınca kontrolü kaybetti.

Refüje çıkan araç devrilirken, Veysel-Feyza Aksoy çifti ile araçtaki Halil Ege-Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görüp telaşla aracından 5 litrelik bidonu kapan vatandaş, kazazedelerin elini yüzünü yıkaması için damacanayı başlarından aşağıya boca etti. Ortalığı anason kokusu sarıp kazazedelerin gözleri yanmaya başlayınca hatasını anlayan vatandaş, olay yerinden adeta kaçtı.

"OĞLUM DA İÇMİŞ"

Veysel Aksoy, "Gözlerimin yandığını söylememe rağmen o kadar telaşlıydı ki beni duymadı bile. Gözlerim ve dudaklarım uyuştu. Oğlum da su diye bir miktar içmiş. Burada kesinlikle bir art niyet yok. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz" ifadelerini kullandı.

■ NADİR UYSAL