İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
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