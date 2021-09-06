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İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 17.40 sıralarında Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda çıktı. İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına almanın güç olduğu yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir’de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

06.09.2021, 22:47

İzmir'in Torbalı ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale ekibi, 1 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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