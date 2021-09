İzmir’deki en büyük şikayet uyuşturucu

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, metropolde bulunan mahalle muhtarlarını terk tek dinliyor. Şahne, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Karabağlar Kaymakamlık Binası toplantı salonunda ilgili birim amirleri ve Karabağlar ilçesindeki 56 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda birim amirlerince, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından muhtarların taleplerini dinleyen Şahne, dile getirilen soruları tek tek cevapladı. Karşılıklı iş birliği kararının alındığı toplantının ardından muhtarlar emniyet müdürü Şahne'ye tek tek teşekkür ettiler.

'BİRİNCİ AĞIZDAN DUYDUK'

Karabağlar'ın yanı sıra Konak, Buca ve Bornova muhtarları ile de aynı toplantıları yapan Mehmet Şahne, diğer ilçe emniyet müdürleri ile de aynı şekilde toplantılara devam edeceklerini kaydetti. Göreve geldiği ilk günden itibaren yapılan toplantılarda kendilerine iletilen sorun ve şikayetlerin başında kentteki uyuşturucu sorunu geldiğini söyledi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a konuşan Emniyet Müdürü Şahne, "Sorunları ilk etapta şube müdürü arkadaşlarla ve birim amirleri ile birlikte yerinde birinci ağızdan vatandaşın sesi kulağın olan muhtarlardan duymak önemli. Bize aktarılan şikayetlerin en başında kentteki uyuşturucu konusu geliyor. Diğer önemli konu ise asayiş olayları ve park bahçelerde yanmayan lambalar nedeniyle karanlık yerlerde meydana gelen olaylar. Yerinde çözüm, hızlı çözüm, anında çözüm ve kalıcı çözüm için her türlü tedbir en erken şekilde alınacak. Geleceğimizin teminatı olan gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak için ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

'VATANDAŞ-POLİS İŞBİRLİĞİ'

Vatandaşların polislere çok önem verdiğini belirten Mehmet Şahne, "Bizim için önemli olan ilk konu vatandaşpolis yakınlığını en üst seviyede tutmak ve vatandaş ile polisin birlikteliğini daha da artırmaktır. Bundan sonra vatandaş polisi daha çok dışarda görecek, polisle vatandaş dışarda daha çok sohbet edip sorunlarını dertlerini birebir anlatabilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.





YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

GÖREVE başladığı günden itibaren her gün 20 saate yakın çalışarak kentin tüm tomografisini çeken ve önemli problemleri tek tek tespit eden Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yeni emniyet binası sayesinde vatandaşın tüm birimleri aynı yerde bulacağını da aktardı. Yeni Emniyet Müdürlüğü binasının temelini en kısa zamanda atacaklarını aktaran Şahne, "İzmir'de trafik birimi dahil her türlü birim değişik değişik yerlerde bulunuyor. Tüm birimleri tek çatı altında toplayıp vatandaşın polis ile olan işini en hızlı şekilde çözmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.



'ESNAFI, ÖĞRENCİYİ TEK TEK DİNLEYECEĞİZ'

İL Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kent merkezindeki muhtarlarla yapılan toplantıların ardından İzmir'in dış ilçelerindeki muhtarlarla da toplantı yapacaklarını ifade etti. Sadece muhtar değil, sokakta her yerde esnafı, öğrenciyi, tüm vatandaşları da tek tek dinleyeceklerini aktaran Şahne, "Kentin tüm sorunlarını ortak akılla çözeceğiz" ifadelerini kulllandı.

Fatih ŞENDİL