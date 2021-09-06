  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

İzmir'den akraba ziyareti için geldiği Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ümüd Can Özden (16), aranıyor.

Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp
DHA

06.09.2021, 15:48

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe'ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden'in bulunması için çalışma başlattı.

17 yaşındaki Buse'den 17 gündür haber alınamıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.