Liseli Ümüd Can 3 gündür kayıp

İzmir'de, Buca Atatürk Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ümüd Can Özden, bir süre önce akraba ziyareti için Kızıltepe'ye geldi. 3 Eylül günü 'yemek yemeye çıkıyorum' diyerek evden ayrılan Ümüd Can akşam eve dönmedi. Ümüd Can'a ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Ekipler, Ümüd Can Özden'in bulunması için çalışma başlattı.

17 yaşındaki Buse'den 17 gündür haber alınamıyor