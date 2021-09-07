  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 9 Eylül'de İzmir semalarında sürpriz gösteriler gerçekleştirilecek

9 Eylül'de İzmir semalarında sürpriz gösteriler gerçekleştirilecek

İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye, kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Valiliği himayelerinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen İzmir’in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında, İzmir Havacılık Gösterileri “İzmir Airshow’’ 9 Eylül 2021 Perşembe günü 16:00-20:00 saatleri arasında Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

9 Eylül’de İzmir semalarında sürpriz gösteriler gerçekleştirilecek
AA

07.09.2021, 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021, 10:46

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında havacılık gösterisi gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Havacılık Gösterileri "İzmir Airshow", 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen ekinlikte, 12 farklı hava gösteri ekibi ve 50'nin üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya özendirmeyi amaçlanıyor.

Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Hürkuş, Gyrocopter, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü ve birçok sivil ve askeri aracın yer alacağı hava şovları 9 Eylül günü 16.00 - 20.00 saatleri arasında izlenebilecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

9 Eylül'de İzmir semalarında sürpriz gösteriler gerçekleştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.