İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında havacılık gösterisi gerçekleştirilecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Havacılık Gösterileri "İzmir Airshow", 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen ekinlikte, 12 farklı hava gösteri ekibi ve 50'nin üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya özendirmeyi amaçlanıyor.
Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Hürkuş, Gyrocopter, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü ve birçok sivil ve askeri aracın yer alacağı hava şovları 9 Eylül günü 16.00 - 20.00 saatleri arasında izlenebilecek.
9 Eylül coşkusu, İzmir semalarını kuşatacak!— T.C. İzmir Valiliği (@IzmirValiligi) September 6, 2021
İzmir'in kurtuluşunun 99. yılında, valiliğimiz himayesinde düzenlenecek etkinliklerden biri olan "İzmir Havacılık Gösterileri: İzmir Airshow" coşkumuzu göklere çıkaracak.
🗓️09.09.2021 Perşembe
🕓15.30 - 20.00
📍 Gündoğdu Meydanı pic.twitter.com/PUwRLSvzIJ
9 Eylül'de İzmir semalarında sürpriz gösteriler gerçekleştirilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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