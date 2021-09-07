Bir buçuk yıl aradan sonra çocuklar yeniden okullarda

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte dün yüz yüze eğitim başladı. 18 milyon öğrenci, bir buçuk yıl aranın ardından dün ilk kez yüz yüze okullarına kavuştu. Sabah erken saatlerde Türkiye'nin birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okullarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açıldı.



AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI

YAKLAŞIK 58 bin okula Kovid- 19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi. Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlıkları arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek. "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.





SAATLER AZALTILMAYACAK

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske bakanlık tarafından temin edilecek. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu. YÜZ yüze eğitimler, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Okul bahçesi ve çevresinde öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüslerin farklı zamanlarda düzenlenmesi sağlanacak. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılarak yürütülecek.





ÖGRENCİLERE BALONLU KARŞILAMA

Korona virüs nedeniyle okullarına uzaktan online devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitime coşku içerisinde başladı. İzmir'de de 700 binden fazla öğrenci okul sıralarına otururken, Bornova'daki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu ilk eğitim gününde renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesine öğrenciler için turkuaz renkli halı serilirken, bahçe balonlarla süslendi. Öğrencilerin okula girişi sırasında ise konfetiler patlatıldı. Çocuklarını okula uğurlayan velilere de, "Siz evde kahvenizi yudumlarken çocuklarınız bize emanet" denilerek Türk kahvesi paketleri hediye edildi.