"İmamoğlu’nun kanına girdiler"

İzmir büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 15 yıl sürdüren Aziz Kocaoğlu, verdiği bir röportajda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. 3 büyükşehirde koltukta bulunan CHP'li başkanlarla ilgili konuşan Kocaoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kanına girdiler. Onu Cumhurbaşkanı adayı diye pompalıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da aynı tezgahı kurdular, ancak Mansur Bey bunu yemedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'da işini dört dörtlük yaparsa o kapılar zaten açılır" diye konuştu. Kocaoğlu, Tunç Soyer ile ilgili ise, "Halef-selef olduğumuz için hakkında yorumda bulunmam yakışık almaz" ifadelerini kullandı. Başkanlığı döneminde günde 18 saat çalıştığını da anlatan Aziz Kocaoğlu, "15 yıl hep böyle çalıştım. Gece 03.00'te belediyeye ait çalışma yerlerini dolaşır, yanlış yapıldığını görünce 'Teftiş fırçası' atardım. İstihdam konusunda da hassastım. Emekliliği gelen işçi emekli olacak diye çalışmıyor, o çalışmayınca aynı yerde olan diğer işçi de işi gevşetiyor. O yüzden emekliliği gelenin kıdem, ihbar tazminatlarını veriyor, haklarını ayırıyordum. Toplu sözleşmelerde de hep işçiden yana oldum" diye konuştu.

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