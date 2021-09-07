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İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Bayraklı ve Torbalı ilçelerinde makilik alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin alevlere havadan ve karadan etkin müdahalelerinin ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir’de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
İHA

07.09.2021, 17:40

Bayraklı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yoğun duman oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 2 helikopter, 17 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri müdahale etti.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Torbalı ilçesindeki yangın ise Bozköy ile Çapak mahalleleri arasındaki makilik alanda meydana geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, burada alevlere 1 helikopter, 9 arazöz ve 2 su tankeriyle müdahale etti. Şiddetli rüzgarın çalışmaları güçlendirdiği yangın, ekiplerin etkin çalışması ile büyümeden kontrol altına alındı.

Alevlerin yaklaşık 2 hektarlık alanda hasar oluşturduğu öğrenildi.
Kontrol altına alınan yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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