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Haberler İzmir Menemen'i yasa boğan ölüm! Kurtuluş kutlamaları ertelendi

Menemen'i yasa boğan ölüm! Kurtuluş kutlamaları ertelendi

Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 39 yaşındaki Yusuf Tümenci, çöp toplama sırasında araçtan düşerek yaşamını yitirdi. Tümenci’nin ölümü ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Menemen Belediyesi Tümenci’nin vefatı nedeniyle 99. Kurtuluş Şenlikleri kapsamındaki açılış ve konserleri iptal ederek ileri bir tarihe erteledi.

Menemen’i yasa boğan ölüm! Kurtuluş kutlamaları ertelendi
AA

07.09.2021, 16:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021, 17:00

İzmir'in Menemen ilçesinde çöp toplayan traktörün römorkundan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ahıhıdır Mahallesi Seyreköy Caddesi'nde traktörle çöp toplayan işçilerden Yusuf Tümenci, römorkun üzerinden düştü. Sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Tümenci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hastaneye giden ve acı haberi alan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, yayınladığı taziye mesajında görevi başındayken geçirdiği kaza sonucu yaralanan Tümenci'nin vefatının kendilerini derinden yaraladığını ifade etti.

Pehlivan, "Ailesinin, Menemen Belediyesi ailemizin ve tüm hemşehrilerimizin başı sağ olsun. Acımızın tarifi yok, 99. kurtuluş etkinliklerimizi ileri bir tarihe ertelediğimizi de buradan duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tümenci'nin 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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