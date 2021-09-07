Selim Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

TATİL için gittiği Dubai'de korona virüse yakalanıp geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar için önce Yaşar Topluluğu'nun ilk şirketi DYO'nun İzmir Çiğli Fabrikası'nda Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanlarının katılımıyla bir tören düzenlendi.

Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mustafa Selim Yaşar, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze merasiminde pandemi kurallarına uyularak katılım sınırlı tutuldu. Defin işlemine sadece aile üyeleri katıldı.

İŞ, SPOR VE SİYASET CAMİASI

EVLİ ve 3 çocuk babası Yaşar'ın ani ölümü ailesi, İzmir iş, siyaset ve spor camiasında da büyük üzüntüye neden olmuştu. Son yolcuğuna uğurlanan Mustafa Selim Yaşar'ın ailesini, sevenleri, İzmir iş, siyaset ve spor camiasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Aile cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Yasemin Yaşar karantinada olduğu için cenaze törenine katılamazken babası Selçuk Yaşar da törende bulunamadı. Mustafa Selim Yaşar'ın cenaze törenine merhum Selim Yaşar'ın oğlu Durmuş Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı,Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu ve Cengiz Erol, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti eski İzmir Milletvekili Necip Kalkan, İZVAK Başkanı Ali Erten, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Yaşar Topluluğu yöneticileri, Yaşar Topluluğu şirketlerinin genel müdürleri ve çalışanlarının yanı sıra iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

MERT ALPDÜNDAR