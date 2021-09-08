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Haberler İzmir İki aile çatıştı: 1’i bebek 12 yaralı

İki aile çatıştı: 1’i bebek 12 yaralı

İki aile çatıştı: 1’i bebek 12 yaralı

8.9.2021

İZMIR'IN Konak ilçesinde, bir kadının sözlü tacize uğraması nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile bireyleri arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk, 12 kişi yaralandı. Olay, dün 17.30 sıralarında Güney Mahallesi 1143 sokakta meydana geldi. Vücuduna 7 saçmanın isabet ettiği 1 yaşındaki Ferdi Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahları ateşlediği saptanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
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