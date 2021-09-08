İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.