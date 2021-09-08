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Haberler İzmir İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA

08.09.2021, 20:03

Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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