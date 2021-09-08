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Menemenspor Pote ile transferi bitirdi

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, son transferini Mickael Pote ile anlaşarak yaptı.

Menemenspor Pote ile transferi bitirdi
İHA

08.09.2021, 17:25

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, son transferini Mickael Pote ile anlaşarak yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Bandırmaspor takımında yer alan santrafor Mickael Franck Pote ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Beninli 36 yaşındaki golcü ülkemizde Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da oynamıştı. Bandırmaspor'da geçen sezon 8 gol atan Pote, Adana Demirspor formasıyla 2015-16'da 23, 2016-17'de 24 kez rakip fileleri sarsarak iki defa gol kralı tacını taktı.

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