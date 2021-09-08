Son dakika: İzmir’de orman yangını!

Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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