Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika: İzmir'de orman yangını!

Son dakika haberi....İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

08.09.2021, 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021, 12:17