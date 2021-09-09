9 Eylül bağımsızlık mücadelemizin simgesidir

İzmir'in, 15 Mayıs 1919'da Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilir. O tarihe kadar Anadolu'da işgallere karşı dağınık olan düşünce ve örgütlenme biçimleri, İzmir'in işgali sonrası Anadolu insanının direniş ve karşı koyuş düşüncesini körüklemiştir. Artık İzmir, Anadolu harekâtı için temel sembollerden biri haline getirilmiştir. Bu sembol kent her daim özgürlüğün, kurtuluşun, Cumhuriyet'in simgesi olmuştur.



Alp Avni Yelkenbiçer EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı



BÜYÜK DESTAN

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz bunun en güzel kanıtı, simgesi olmuştur: "İzmir, bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî durumu sebebiyle ekonomik ve siyasi çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bunun içindir ki, Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların, her şeyden evvel gözleri bu tarihi, bu önemli beldeye döner. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı. Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim." ve devam eder, 1 Eylül 1922, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri." 9 Eylül, Anadolu insanının özgür birey, özgür insan olma tarihinin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı yolculuğu, 9 Eylül 1922'de İzmir'de sona ermiş ve Türk insanı bu mücadeleyle özgürleşmiştir. İzmir bundan sonra, kurtuluşun, barışın, özgürlüğün, doğuşun, dirilişin ve Cumhuriyet'in kenti olmuştur. Mustafa Kemal'in önderliğindeki ulusal özgürlük ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı o büyük destanın adıdır. Güzel İzmir'imiz, bir milletin uyanışının ve başkaldırışının başarıya ulaştığı nokta olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin, son düşman kovuluncaya kadar verdikleri emsalsiz savaşın ve büyük zaferin taçlandırıldığı yerdir burası. İzmir'deki bu zafer ile Türk insanı göstermiştir ki, bağımsızlığına ve toprağına el uzatan kim olursa olsun, birlik içinde mücadele etmeyi, kenetlenmeyi ve vatanında gözü olanları göndermeyi çok iyi bilir. Ne mutludur ki, küllerinden yepyeni bir ülke yaratmış, olağanüstü bir halkın çocukları olarak İzmir'de doğmuşuz ve bu destanın simge kenti İzmir'de yaşamaktayız. Medeniyet yolculuğunda en önemli halkayı oluşturan İzmir'de yaşıyor olmak büyük bir gururdur. Öyle ki İzmir, o gün hürriyet ve vatan sevgisinin meşalesini yaktığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve kahraman atalarımızın emanetlerini büyük bir kararlılıkla taşımaya her zaman gönüllü olmuştur.



ÇOK ÖZEL BİR GÜN

İzmir'de yanan meşale tüm coğrafyamızı aydınlatan bir meşaledir. İzmir'in hudutları, fiziki koşulları ile izah edilemeyecek bir öneme sahiptir. Bu yüzden 9 Eylül sadece İzmir'de değil tüm yurtta kutlanması gereken çok önemli ve özel bir gündür. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle, bu anlı şanlı destanın son durağı olan İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını, başkanı olmaktan onur duyduğum, Ulu Önderimizin açtığı yolun, gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin takipçisi olan EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği adına kutluyor, bu uğurda kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.