9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun

9 Eylül 1922, İzmir'in kurtuluşu olarak tarihlere kazındı. Şanlı Türk ordusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 günü İzmir'i düşman işgalinden kurtardı. Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan Türk ordusunun şanlı zaferleri, Yunan askerlerinin denize dökülmesi ile son buldu. Bu yıl 99'uncu yılını kutluyoruz ama şu bir gerçek ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği bulunan tüm komutanlarımıza ve askerlerimize de minnet borçluyuz.

BÜYÜK ZAFER ONLARA AİT

9 Eylül 1922'de Yunan işgali altındaki İzmir'i düşmandan kurtaran Atatürk'le birlikte 40 kişilik ana kumandada yer alan kahraman komutanlarımız ve isimsiz 15.000 süvari askerimize teşekkür ederiz. İzmir'in kurtuluşu sırasında Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömer oğlu Hakkı (Sarıarslan), Nevşehirli Ahmet oğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmet oğlu Ahmet bulunuyordu. Sizleri de asla unutmayacağız. Emperyalizme karşı kükreyen bu kahraman komutanları ve emirlerindeki binlerce süvari neferini, artlarından gelen on binlerce subay ile topçu ve piyade neferlerini unutmak mümkün değil. Zaferin ve İzmir'in kurtuluşunun onuru topluca hepsine aittir...

İZMİR'E GİREN VE ŞEHRİ KURTARAN TÜRK ORDUSU

■ Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk

■ Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak

■ Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü

■ 1.Ordu Kumandanı Nurettin Paşa Kazım Karabekir

BATI ANADOLU VE İZMİR'İ KURTARAN KOMUTA KADEMELERİ

5. SÜVARİ KOLORDUSU

■ Komutan : Tuğgeneral Fahrettin Paşa (Soyismi Altay, daha sonra Orgeneral) ■ Kurmay Başkanı: Binbaşı Mehmet Şükrü (Koçak, Yarbay) ■ Harekat Şube Müdürü: Yüzbaşı Şükrü (Sökmensüer, Binbaşı) ■ İstihbarat Şube Müdürü: Yüzbaşı İhsan (Sonakın, Tümgeneral) ■ İkmal Şube Müdürü: Yüzbaşı Feridun (Dirimtekin) ■ Komutan Emir Subayı: Üsteğmen Fevzi (Uçaner) ■ Komutan Emir Subayı: Üsteğmen Muzaffer (Göksenin) ■ Karargah Muhafız Bölük Komutanı: Yüzbaşı Haydar (Baransel)

1. SÜVARİ TÜMENİ

■ Komutan : Albay Mürsel (Bakü, Tümgeneral) ■ Kurmay Başkanı: Binbaşı Kemal (Balıkesir, Tümgeneral) ■ 1.Süvari Tugay Komutanı: Albay Cemil ■ 10.Süvari Alay Komutanı: Yarbay İsmail Hakkı ■ 11. Süvari Alay Komutanı: Binbaşı Ali Rıza (Ülgenalp, Albay) ■ 14.Süvari Alay Komutanı: Yarbay Salih Zeki (Sertin) ■ 21.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı Emin Hüsnü (Yarbay)

2. SÜVARİ TÜMENİ

■ Komutan: Yarbay Mehmet Zeki (Soydemir, Tümgeneral) ■ Kurmay Başkanı: Yüzbaşı Tevfik (Topçu, Tümgeneral) ■ Kurmay Subayı: Yüzbaşı Cevdet (Bilgişin) ■ 2.Süvari Tugay Komutanı: Yarbay Ahmet Hamdi (Albay) ■ 2.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı (Ahmet Kemal) (Yarbay) ■ 4.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı Ali Reşat (Yarbay) ■ 13.Süvari Alay Komutanı: Önce, Yüzbaşı Galip (Binbaşı) ■ 13.Süvari Alay Komutanı: Sonra, Binbaşı Atıf (Esenbel) ■ 20.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı Kazım (Albay)

14.SÜVARİ TÜMENİ

■ Komutan: Yarbay Mehmet Suphi (Kula, Tümgeneral) ■ Kurmay Başkanı: Binbaşı Muzaffer (Tuğsavul, Orgeneral) ■ Kurmay Yaveri: Üsteğmen Enver (Aka, Tümgeneral) ■ 14.Süvari Tugay Komutanı: Yarbay Hüseyin Hüsnü (Ünsal, Tümgeneral) ■ 3.Süvari Alay Komutanı: Yarbay Ferit (Albay) ■ 5.Süvari Alay Komutanı: Yüzbaşı Esat (Avcı, Albay) ■ 34.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı İbrahim Muzaffer (Yarbay) ■ 54.Süvari Alay Komutanı: Binbaşı Hamit (Doğruer, Tuğgeneral)

FATİH ŞENDİL