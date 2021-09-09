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Haberler İzmir BANABİKURYE kullanıcılarına bayrak veriyor

BANABİKURYE kullanıcılarına bayrak veriyor

BANABİKURYE kullanıcılarına bayrak veriyor

9.9.2021

İSTANBUL'DAN sonra İzmir'de de "kargo fiyatına kurye" sloganıyla faaliyete başlayan Banabikurye, İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle kullanıcılarına Türk Bayrağı dağıtacak. 9 Eylül'ün aynı zamanda tüm ülkenin de kurtuluşu olduğunu söyleyen Banabikurye Ülke Müdürü Arda İpekçi, "İzmir'de hizmet veren bir firma olarak bu anlamlı günde kullanıcılarımıza bir anı bırakmak istedik ve hem göndericilerimize hem alıcılarımıza Türk Bayrağı hediye etme kararı aldık" dedi.
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