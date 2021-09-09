Çare olmak için kolları sıvadık

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, son dönemde milletçe yaşadığımız sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde ihtiyaç duyulan profesyonel insan gücünü dikkate alarak, belediye bünyesinde doğal afetlerde hayat kurtaracak Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) birimi kurulması talimatını verdi. MAKUR birimi ile ilgili konuşan Başkan Vekili Pehlivan, "Artık çare olan değil, çarenin kendisi olmak için kolları sıvadık" diye konuştu.



Öncelikle merhaba başkanım. Nasılsınız?

Menemen ve Menemenlilerle aranız nasıl? Zamanın zorluklarına rağmen yine de iyiyiz demek istiyorum. Büyük felaketleri üst üste yaşadık. Canımızdan canlar gitti. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet yaralı ve mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah tüm memleketimiz kısa zamanda toparlanır ve daha iyi konuları da konuşma imkânı buluruz. Güzel günler göreceğimize ümidimiz çok güçlü. O günlere katkımız olsun diye tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Onlar da bu gayretimizi görüyor ve bizi taktir ediyorlar. Allah herkesten razı olsun.



Neredeyse yüz yılda olabilecek felaketlerin tamamı bir yılda yaşandı. Hepimize geçmiş olsun. Sizin Menemen Belediyesi olarak bu konuda ne tür çalışmalar yaptığınızı öğrenebilir miyiz?

Evet gerçekten de tam söylediğiniz gibi birkaç yıl geçiriyoruz. Sanki felaketler fırtınası içerisinde kalmış gibiyiz. Önce pandemi, arkasından deprem, sonra tusunami, derken orman yangınları, sel felaketleri korku filmi gibi. İnsanın gördükleri karşısında canı yanıyor. Yapmak isteyip de yapamadıklarınız bu acıyı iyiden iyiye büyütüyor. Böyle durumlar için yetiştirilmiş profesyonel bir ekibimiz yok. Bu konuda ilk yardım eğitimi almış insan kaynağımız yok. Bu koşullarda yardım için afet bölgesine gitmek, yardımdan çok oradaki kaosu büyütüyor. Bu durum bir süredir üzerinde çalıştığımız Menemen Arama Kurtarma (MAKUR) projemizi hızlandırmamıza neden oldu. Doğal afetler bizim gerçeğimiz. Yokmuş, olmayacakmış gibi davranamayız. Ne zaman olacağını bugünden öngöremeyebiliriz ancak bu tür afetler için hazırlık yapma şansımız var. Bir can bir candır.

İnsanlar kendi elleriyle kendi bindikleri dalı mı kesiyorlar?

İnsanın doğayla savaşını hiç anlamış değilim. Bu savaşı insan kazanırsa dünyanın ve kendi sonunu getirmiş olacak. Oysa bugün dünya üzerinde canlı diye tarif ettiğimiz ne varsa hepsi savaştığımız doğanın eseri. Sanırım doğaya verdiğimiz zararın aslında kendi varlığımıza verdiğimiz zarar olduğunun farkında değiliz. Bu yüzden doğayla savaşmaktan vazgeçip birlikte uyumlu, faydalı yaşayabilmenin yöntemlerini bulmalıyız. En azından bizler bu çabanın ilk tohumlarını, lçemizde atmak istiyoruz.

MAKUR için neden bu kadar geç kalındı?

Keşkeleri sevmesem de yine de keşke bu birimimiz 20 yıl önce kurulmuş olsaydı demekten kendimi alamıyorum.

Bu konuda on binlerce gönüllümüzü yetiştirmiş olsaydık bugün elimiz çok daha güçlü olabilirdi.

Bugün bizler de bu 20 yıllık deneyim ve birikim üzerine çalışmalarımızı yaparak birimimizi daha güçlü ve etkin olmasını sağlayabilirdik.



Göreve başladınız ve birçok kronikleşmiş sorunu kucağınızda buldunuz. Ama sanırım MAKUR onlardan biri değil?

Ben uzun yıllardır güvenlik sektöründe çok yönlü hizmet veriyorum. Güvenlik; içinde her türlü bilgiyi, birikimi barındıran, dikkat ve sezgileri yüksek, güvenilir, disiplinli insanlarla yapılabilecek bir iş. Konunun hassasiyetini bizzat yaptığım için biliyorum. Menemen Arama Kurtarma konusu da tıpkı Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevi gibi döndü dolaştı bana nasip oldu. Hep birlikte yaşamakta olduğumuz felaketleri düşünürsek birimimizin bir an öncekurulmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. Bu konu artık hiç kimsenin erteleme lüksü olmayan önemli bir görev. Biz MAKUR birimimizi oluşturmak için düğmeye bastık. Eminim bu karar Menemenli hemşerilerimizi de heyecanlandıracaktır. Belediye olarak MAKUR projemizi 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçireceğiz. 12'şerli 2 timden oluşacak profesyonel MAKUR takımımızla birlikte 2,5 yıllık görev süremiz içinde en az 3 bin MAKUR gönüllümüzü yetiştirmiş olmayı istiyoruz. Hedefimiz çok iyi yetiştirilmiş 10 bin MAKUR gönüllüsüne ulaşmak. Böylece bizden sonra bu sorumlulukları sürdürecek kadrolara üzerine çalışabilecekleri, geliştirebilecekleri bir hizmet bırakmış oluruz. Böylece MAKUR'un felaket bölgelerindeki başarıları hepimize iyi gelecektir. MAKUR ile ilgili çok detaylı bir hazırlığımız var. Sadece konuyu daha fazla geciktirmeden meclisimiz ve kentimizle paylaşacağız. Onlarında duygu, düşünce ve önerilerini de alacağız. Sonra edindiğimiz bu veri ışığında hazırlığımızı gözden geçirip zaman kaybetmeden başlamak istiyoruz. Yarının ne getireceğini kim bilebilir. Hep tetikte, hep hazırlıklı olmalıyız. Ama bu konuda ne yapacaksak kent sakinlerimizle birlikte yapacağız. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ne kadar büyük çareler üretebildiğini dosta düşmana göstereceğiz. Dayanışmanın, birbirine inanmanın, güvenmenin en büyük sorunları bile küçülttüğünü felaketlere maruz kaldığımızda bir kez daha anlıyoruz. Ben bu konularda Menemenli vatandaşlarımızın duyarlılığına, dayanışma becerisine çok güvenen ve inanan biriyim.

Menemen Arama Kurtarma sizin için ne ifade ediyor?

Bazı hizmetler vardır, uğrunda mücadele verirken kendinizi daha değerli, daha önemli, daha saygın hissettirir. Ben de Menemen Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'ni hayata geçirmek için bu mücadeleye başladığım andan itibaren kendimi çok daha insan hissediyorum.



Felaketlerin biri bitmeden diğeri bazen hepsi birlikte başlıyor gibi. Ne dersiniz?

Felaketlerin ne zaman, nerede olacağını hiçbirimiz önceden bilme imkânına sahip değiliz. Ancak bir yardım çığlığına yetişecek profesyonel bir kurtarma ekibine sahip olmak için henüz şansımız var. Herhangi bir canlıya yaşama şansı vermenin mutluluğu başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu girişim bizim Yaşam Destek Projeleri'mizin en önemlilerinin ilki. Bu girişim bizlere; hayatı paylaştığımız tüm canlılar için bir şeyler yapmış olmanın hazzını yaşatıyor. Bu duyguyu tüm Menemenli hemşerilerimizle paylaşma ve bu çabayı büyütmek istiyoruz.

MAKUR ile ilgili Menemenli vatandaşlarımıza mesajınız nedir?

Bu girişim hepimiz için gerçek bir duyarlılık sınavı. Böyle bir proje; bencilliğinden, kibirliğinden, egolarından arınmış; duyarlı, yüreğinde insan sevgisi olan, hayatı ciddiye alan insanlarla başarılı olunabilecek bir proje. Bu çalışmanın gönüllü bir parçası olmak bile; hayatıntamamına karşı insanın kendisini sorumlu hissetmesine yardımcı olacaktır. Ve Menemenli hemşerilerimizde bu dayanışma ve duyarlılık fazlasıyla mevcut. Bizler de sorumlu ve sosyal belediyecilik anlayışımızla bire bir örtüşecek olan Menemen Arama Kurtarma Birimi beraberinde oluşturulacak Menemen Arama Kurtarma Gönüllüleri organizasyonumuzla projemizi çok güçlü bir biçimde hayata geçirmek için çalışmalarımıza start verdik. Sohbetimizi şöyle bağlamak istiyorum. MAKUR kentimiz adına Dünya'nın her yerinde, her koşulda yardım bekleyenler için ÇARE olacak, MAKUR gönüllülerimiz ise katılımlarıyla bu çareyi daha da büyütecekler... Bu nedenle vatandaşlarıma şöyle seslenmek istiyorum. Gel, sözün bittiği yerde sen ol! Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun...