Çivili sopa cinayetinde ‘katil komşu’ şüphesi

İZMİR Selçuk'ta işlettikleri markette vahşice katledilen Hasan Hüseyin (55)-Şenay Özkan (54) çiftinin cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı. Çivili sopayla öldürülen çiftin üniversitede okuyan kızları Begüm ve Ayser Özkan, anne ve babalarının komşuları Mehmet Kubilay Ö. tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

'KATİL TANIDIK BİRİ'

CİNAYETİ komşularının işlediğini kanıtlayacaklarını söyleyen genç kızlar, "Anne ve babamı sol elini kullanan birisi öldürmüş. Ayrıca köpeğimiz Alfa'nın o gece hiç havlamaması da katilin tanıdık olduğunu gösteriyor. Alfa yabancı hiç kimseyi o saatte marketin önünden geçirmez. Anne ve babamızın kanlarını yerde bırakmayacağız" dedi.

ÇAMLIK Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan bir market işleten Hasan Hüseyin Özkan ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, 6 Aralık 2018 günü, başlarına çivili sopayla vurularak öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Talihsiz karı kocanın cinayeti aradan iki yıl geçmesine rağmen faili meçhul olarak kaldı.

'HEP YANLARINDAYDI'

OLAYLA ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemezken, çiftin üniversite öğrencisi kızı Begüm Özkan (21), kan donduran iddialar ortaya attı. Genç kız bir numaralı cinayet şüphelisi olarak, yan komşuları Mehmet Kubilay Ö'yü gördüğünü söyledi. Begüm Özkan, "Komşumuz olan Kubilay anne ve babamın yanından hiç ayrılmazdı. Sürekli bizlerle vakit

geçirirdi. Birçok delil komşumuz

KUBİLAY'I GÖSTERİYOR" DEDİ.

ANNE ve babasını cinayete kurban veren acılı kızın iddialarına göre, en önemli delilerden bir tanesi ise katil zanlısının sol elini kullanıyor olması. Genç kız iddialarına şöyle devam etti: "Kubilay köyde sol elini kullanan 3 kişiden birisi. Ayrıca marketimizin ve depomuzun anahtarları onda da var. Yani Kubilay aslında bizim içimizde yaşayan birisi" diye konuştu.

KÖPEK HAVLAMAMIŞ

GENÇ kız, bir diğer delilin ise köpekleri Alfa'nın cinayetin işlendiği saatlerde hiç havlamaması olduğunu söyledi. Begüm Özkan, "Alfa kendisine ilgi gösteren tanıdığı insanlara kesinlikle havlamaz. Kubilay sürekli kendisine yemek verirdi. Mahalle sakinleri o gece köpeğimizin hiç havlamadığını söylemiş. Demek ki markete giren kişi, Alfa'nın tanıdığı biriydi" dedi.

1 YIL ÖNCE ZEYTİNLİK KUNDAKLANMIŞTI

CİNAYETTEN 1 ay önce zeytinliklerinin kundaklandığının da altını çizen genç kız, "Bu olayda da Kubilay'ın parmağı var. Kubilay yangının olduğu gün Kuşadası'ndayım diyor. Ama HTS kayıtlarına baktığımızda Çamlık'ta olduğunu görüyoruz. Yani tüm deliler ve şüphelerimiz karşımıza Kubilay'ı getiriyor. En kısa zamanda bunu kanıtlayacağım. Anne ve babamın kanları yerde kalmayacak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ