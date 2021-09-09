Cumhuriyet Mahallesi imar zaferine yaklaştı

Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamını, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 137 hektarlık bölgede beklenen 1/1000 ölçekli imar planlarına karşı çıkan mahalle sakinleri zafere yaklaştı. Başta Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan olmak üzere tüm mahalle sakinleri, kendilerine taşınmazları karşılığında çok düşük bir pay verileceğini iddia ederek Karşıyaka Belediyesi'ne tepki göstermişlerdi.

Cemil Tugay

REVİZE EDİLECEK

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Mahallesi'ne gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mahalle Muhtarı Özay Dağhan ve vatandaşların itirazlarını dinleyince Karşıyaka Belediyesi'nden semtte referandum yapmasını istemişti. Belediye ekiplerinin mahallede referandum yerine anket yapması sonucunda belediye konuyu önceki gün yeniden meclise getirdi. Eylül ayı Meclis oturumunda yapılan oylamalarda imar planlarının durdurularak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen imar planlarının geri çekilmesine karar verildi. Revize edilmesi kararlaştırılan planlar imar komisyonuna havale edildi.

"YENİ ASIR DUYURDU"

İmar planlarının durdurularak geri çekilmesine sevinen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, "Bizim sesimiz olduğu için Yeni Asır'a teşekkür ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahallemize gelerek bizi dinledikten sonra yapılan işlemin hatalı olduğunu ve vatandaşların mağdur olacağını anladı. Eğer Kılıçdaroğlu gelmeseydi bunlar yine bildiklerini okuyacaklardı. Biz mahallemizi kimseye peşkeş çektirmeyiz. Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacağız. Biz ikinci kez imar planlarını iptal edirdik. Eğer vatandaşın bir mağduriyeti söz konusu olursa gerekirse yine iptal ettiririz. Halkın gücünü kimse küçümsemesin. Biz yeni imar planlarının vatandaşların mağdur edilmeyecek şekilde yeniden revize edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Ahmet Uğur Baran

"ÖNERGELERI CHP'YE MI VERELIM?"

KONU hakkında Yeni Asır'a konuşan Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran, "Biz bunun olmayacağını 1 yıldır söylüyorduk. Ama biz söyleyince değil CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söyleyince plan geri çekiliyor. O zaman Karşıyaka'daki işler Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluyorsa, belediye meclisinin önergelerini CHP Genel Merkezi'ne verelim" dedi.

TOLGA TEKİN