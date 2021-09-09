Darbeci general Terzi’nin firari oğlu da yakalandı

İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 164'e yükseldi. Dün gözaltına alınanlar arasında darbeci general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin de yer aldığı kaydedildi. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 164'e yükselirken, 3 şüphelinin gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi.



7 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU

3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararının kaldırıldığı, 164 şüpheliden 7'sinin de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

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