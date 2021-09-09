İzmir merkezli 42 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 164'e yükseldi. Dün gözaltına alınanlar arasında darbeci general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi ile KKTC'de görev yapan 2 TSK personelinin de yer aldığı kaydedildi. 27 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 164'e yükselirken, 3 şüphelinin gözaltı kararı mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi.
7 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU
3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararının kaldırıldığı, 164 şüpheliden 7'sinin de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.
7 KİŞİ İTİRAFÇI OLDU
3 kişinin de korona virüs gerekçesiyle gözaltı kararının kaldırıldığı, 164 şüpheliden 7'sinin de itirafçı olduktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Firari olduğu tespit edilen 44 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.
Darbeci general Terzi’nin firari oğlu da yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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